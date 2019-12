Tesla è pronta per iniziare le consegne del Model 3 ‘Made In China’

Le consegne del Tesla Model 3 prodotte in Cina inizieranno a breve. La casa automobilistica americana è pronta a consegnare ai suoi rispettivi clienti le prime unità del Model 3 con l’etichetta “Made in China”. I primi 15 veicoli saranno consegnati il ​​prossimo 30 dicembre. I primi clienti a ricevere il Model 3 saranno i lavoratori della consociata cinese di Tesla. Model 3 prodotta in Cina ha un prezzo di partenza di circa 44.710 € al cambio attuale. Il marchio vuole consegnare le prime unità ai “clienti reali” entro il 25 gennaio 2020.

Va notato che alcune versioni di Model 3 continueranno ad essere importate nel mercato cinese. Al momento Tesla si è concentrata sulla produzione di quelle versioni che si caratterizzano per un numero maggiore di immatricolazioni nel mercato auto cinese. Il nuovo stabilimento è stato costruito in meno di un anno grazie anche alla collaborazione delle autorità cinesi. Tesla sta costruendo centri di assistenza e stazioni di ricarica in Cina per garantire ai suoi clienti un servizio post-vendita standardizzato ed efficiente.

Le vendite di veicoli elettrici in Cina hanno raggiunto i 1,26 milioni di unità nel 2018, il 62 per cento in più rispetto all’anno. La casa americana dunque spera di aumentare di molto le sue vendite nel paese sfruttando la presenza della sua nuova Gigafactory 3 costruita vicino a Shanghai. Questa a pieno regime dovrebbe garantire la produzione di mezzo milione di auto all’anno.

