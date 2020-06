Tesla è ultima nello studio sulla qualità di JD Power 2020

Il JD Power 2020 Initial Quality Study (IQS), rilasciato oggi, colloca Tesla in fondo alla sua classifica di qualità. È la prima volta che Tesla viene profilato nell’influente studio di qualità di JD Power. Questo studio è ampiamente considerato come il punto di riferimento del settore per la qualità dei nuovi veicoli. La metrica chiave sono i problemi riscontrati per 100 veicoli (PP100). Un punteggio più basso riflette meno problemi e, quindi, una qualità superiore. Tesla ha ricevuto un punteggio di qualità iniziale di 250 PP100 – o 250 problemi per 100 veicoli.

I problemi di qualità di Tesla riguardano principalmente le imperfezioni della vernice, i pannelli della carrozzeria scarsamente adattati, i cigolii e i rumori, piuttosto che le funzioni di propulsione principale o di infotainment. Doug Betts, presidente della divisione automobilistica di JD Power, ha dichiarato a CNBC: “Questi sono principalmente il risultato della qualità di fabbrica. Inoltre, nell’ambito delle problematiche relative ai veicoli elettrici, presentano reclami relativi a un’autonomia inferiore al previsto. Inoltre l’indicatore di portata non è preciso.”

“A differenza di altri produttori, Tesla non ci concede il permesso di sorvegliare i suoi proprietari in 15 stati in cui è richiesto. Tuttavia, siamo stati in grado di raccogliere un campione abbastanza ampio di sondaggi dai proprietari negli altri 35 stati e, da quella base, abbiamo calcolato il punteggio di Tesla.”

La California, il più grande mercato di veicoli elettrici negli Stati Uniti, non è stato incluso nello studio. JD Power ha dichiarato di aver deciso di profilare il produttore di auto elettriche in base ai circa 1.250 proprietari che è stato in grado di esaminare. La stragrande maggioranza degli intervistati possiede un Model 3.

Lo studio annuale, giunto alla sua 34a edizione, misura i componenti che falliscono e le funzionalità che sono difficili da usare, difficili da capire o non funzionano come vogliono i proprietari. Lo studio sulla qualità iniziale degli Stati Uniti del 2020 si basa sulle risposte di 87.282 acquirenti e locatari di nuovi veicoli modello del 2020 che sono stati esaminati dopo 90 giorni di proprietà.

