Tesla ha consegnato 112.000 auto elettriche nel 4 ° trimestre del 2019. Di queste auto immatricolate ben 92.550 erano Model 3 e le restanti 19.450 erano Model S e Model X. I californiani hanno così raggiunto per la prima volta le 100.000 consegne previste, e la produzione ha ora raggiunto per la prima volta le sei cifre.

Per quanto riguarda l’intero 2019, Tesla dichiara “circa” 367.500 consegne, il che corrisponde a un aumento del 50% rispetto al 2018 – i dati finali possono variare fino allo 0,5%, secondo la società. Con questo dato, Tesla ha anche raggiunto il target che si era prefissato, con tra le 360.000 e le 400.000 consegne previste per l’intero anno – il che, al contrario, significa un altro anno record per l’azienda californiana.

Tesla aveva in realtà intenzione di superare i 100.000 veicoli già nel terzo trimestre , ma con 97.000 consegne era rimasto appena al di sotto di questo obiettivo. Il fatto che questa soglia sia stata superata così chiaramente è dovuto principalmente al Model 3: con un aumento da 79.600 unità nel terzo trimestre alle 92.550 unità del quarto, la vettura rappresenta quella che garantisce il volume maggiore. Ma anche Model S e Model X hanno aumentato le proprie consegne passando da 17.400 a 19.450 unità.

In aumento inoltre anche il totale dei veicoli prodotti. Questi sono stati esattamente 104.891 veicoli di cui 86.958 Model 3 e 17.933 Model S / X. I dati per il Model 3 includono già le prime unità della Gigafactory 3 vicino a Shanghai. Alla fine dell’anno, la sovvenzione federale per i veicoli Tesla negli Stati Uniti è scaduta completamente, poiché il produttore aveva raggiunto il limite massimo previsto di 200.000 veicoli elettrici.

Quando è stato introdotto, il bonus fiscale era di 7.500 dollari. Recentemente è sceso a 1.875 dollari. Quindi sarà interessante vedere come si svilupperanno le vendite negli Stati Uniti e nel mondo nel 2020. La casa automobilistica pubblicherà i risultati del quarto trimestre a breve.

