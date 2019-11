Tesla ha fatto debuttare il suo primo pickup elettrico

Elon Musk, CEO di Tesla, ha rivelato il pick-up elettrico promesso dalla casa automobilistica, soprannominato “Cybertruck”, giovedì sera a Los Angeles in California, vicino alla fabbrica di Space X. Si tratta di un modello molto importante per la casa californiana che con esso arriverà nel segmento più redditizio del mercato automobilistico americano. Infatti i pickup rappresentano uno dei modelli più venduti in USA. Il pickup realizzato in lega di acciaio inossidabile è il sesto modello di Tesla dalla fondazione dell’azienda nel 2003.

Questo modello ha una forma insolita, qualcuno lo ha paragonato ad un “grande trapezio metallico” che sembra ispirato dal film di fantascienza “Blade Runner”. Per quanto riguarda l’autonomia di questo modello di Tesla, arriverà in tre versioni con rispettivamente 400, 500 e 800 km. Per quanto riguarda il prezzo, in USA si partirà da 39.900 per la versione da 400 km capace di rimorchiare un carico fino a 3.400 kg. La Cybertruck di fascia media costerà 10.000 dollari in più, mentre la variante “tri-motor” di fascia alta arriva a $ 69.900 con un carico di quasi 6.500 kg.

Musk afferma che il Cybertruck accelererà da 0 a 100 km orari in 2,9 secondi per la versione di fascia alta. “Penso che Cybertruck sia il nostro miglior prodotto di sempre”, ha detto Musk prima del lancio. L’amministratore delegato della casa di auto elettriche ha definito il pickup come il suo modello preferito.” L’inizio della produzione del nuovo modello dovrebbe avvenire a partire dal 2021. E’è già possibile prenotare il proprio modello versando un deposito di 100 dollari.