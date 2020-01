Tesla ha risposto al reclamo presentato la scorsa settimana

Tesla lunedì ha risposto al reclamo presentato la scorsa settimana che le sue auto potevano improvvisamente e senza preavviso accelerare. “Questa petizione è completamente falsa ed è stata proposta da un venditore allo scoperto di Tesla”, ha scritto la società in una nota sul suo sito web. La società ha dichiarato di aver valutato tutti i casi di accelerazione involontaria dichiarata e di non aver riscontrato errori con le sue auto. La società afferma che la sua berlina Model S, la crossover Model X e la berlina Model 3 hanno molti sistemi di sicurezza che impediscono l’accelerazione involontaria nei suoi veicoli.

Tuttavia, la società ha dichiarato di aver esaminato le numerose denunce presentate ai funzionari della sicurezza federale e ha concluso che le sue auto non hanno accelerato involontariamente. Una denuncia presentata ai funzionari della sicurezza federale all’inizio di questo mese sosteneva che i racconti di molti proprietari sull’accelerazione involontaria di Tesla avrebbero potuto giustificare un’indagine federale. Quella denuncia, presentata da Brian Sparks di Berkeley, California, sostiene che i proprietari di una Tesla Model X del 2016 riportano un’accelerazione involontaria nelle loro auto a 30 volte la media nazionale per tutte le auto. La denuncia ha citato 127 reclami dei consumatori, riguardanti 123 veicoli unici, che presumibilmente hanno portato a 110 incidenti e 52 lesioni.

“Credo che i veicoli Tesla abbiano un difetto strutturale che metta a rischio i loro conducenti e il pubblico”, ha scritto Sparks in una denuncia redatta rilasciata dall’agenzia federale la scorsa settimana. Sparks ha detto a CNBC che sta vendendo le azioni di Tesla e ha presentato la denuncia per conto di altri proprietari di auto della società californiana. Non è chiaro se Sparks possieda attualmente una Tesla. Sparks afferma che fino a 500.000 veicoli potrebbero essere interessati dal problema e potrebbero essere richiamati. I regolatori federali probabilmente annunceranno i loro risultati iniziali nelle prossime settimane e decideranno se avviare un’indagine formale o abbandonare i reclami.

