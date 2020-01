Tesla: i suoi veicoli presto parleranno con le persone come KITT di ‘SuperCar’

In futuro i veicoli di Tesla parleranno con le persone non solo da dentro l’abitacolo ma anche dall’esterno. Lo ha rivelato il numero uno della casa americana, l’amministratore delegato Elon Musk, il quale ha persino rilasciato un rapido video di anteprima. Non è un segreto che Tesla voglia usare più intelligenza artificiale nella sua attività.

Due anni fa, la casa californiana ha assunto Andrej Karpathy per guidare il suo team di computer vision e intelligenza artificiale e da allora hanno ampliato il loro team. L’uso di AI da parte di Tesla è ovviamente dedicato in primis allo sviluppo della tecnologia della guida autonoma, ma la casa automobilistica vuole utilizzare l’intelligenza artificiale anche per altre cose.

Elon Musk ha confermato che le auto di Tesla in futuro parleranno come KITT di Super Car

Ad esempio, ha sviluppato una rete neurale per il rilevamento meteorologico. Il CEO di Tesla Elon Musk ha anche spinto per ottenere migliori comandi vocali per controllare i veicoli e ha anche detto che alla fine i veicoli saranno in grado di rispondere, portando nelle sue auto un’intelligenza artificiale simile a quella di KITT del celebre telefilm Super Car.

Questa cosa è nei piani di Musk da tempo e oggi lo ha ribadito attraverso un tweet. Vedremo dunque quando queste novità caratterizzeranno ufficialmente i veicoli della casa automobilistica americana che ancora una volta vuole anticipare i tempi e stupire tutti nel mondo dei motori.

