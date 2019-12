Tesla: importante notizia dalla Germania

Una compagnia di taxi di Düsseldorf ha annunciato di aver ordinato 50 veicoli Tesla Model 3 per aggiornare la propria flotta. Si tratta di Taxi Norman, una società che gestisce una flotta di 150 veicoli a Düsseldorf e ha appena aggiunto i suoi primi due veicoli elettrici: due berline Model S. “Altri 50 taxi elettrici Model 3 dovrebbero essere aggiunti nelle prossime settimane, ciascuno del valore di 45.000 €” ha dichiarato Erol Norman, amministratore delegato della compagnia.

In Germania una compagnia di Taxi ha ordinato 50 Tesla Model 3 per il suo servizio

“Vorrei ringraziare il signor Norman a nome della città per aver fatto il primo passo qui. È un passo importante per ridurre l’inquinamento da CO2 in città e garantire che l’aria sia pulita “, ha affermato il presidente del comitato ambientale, Philipp Tacer (SPD). Dopo aver aggiunto i 50 nuovi veicoli Tesla Model 3 e le due berline Model S, la società prevede di passare l’intera flotta ai taxi elettrici entro il 2023.

Le compagnie di taxi sembrano apprezzare sempre più i veicoli elettrici

Insomma anche in Germania i veicoli di Tesla stanno diventando particolarmente popolari tra le compagnie di taxi come già avvenuto nei Paesi Bassi, in Svezia, Stati Uniti e Norvegia. Ricordiamo che il miglior esempio di una flotta di taxi di Tesla si trova ad Amsterdam, dove già da alcuni anni opera una flotta di oltre 100 taxi composta per intero da auto della casa automobilistica di Elon Musk che sicuramente sarà contento di ciò.

Ti potrebbe interessare: Le consegne del crossover elettrico Tesla Model Y potrebbero iniziare nel primo trimestre del 2020

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instragram - Pinterest - Youtube