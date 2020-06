Tesla: la fabbrica di Berlino potrebbe iniziare la produzione di Model Y nel 2021

Tesla ha iniziato la costruzione della sua nuova Gigafactory a Berlino, in Germania alla fine del mese scorso e dovrebbe iniziare la produzione di Model Y già nel luglio 2021. Tuttavia, è stato richiesto di modificare i suoi piani. Solo a febbraio un tribunale tedesco ha concesso alla società americana il permesso di sgombrare parte di una foresta per la fabbrica di Berlino e sul sito sono già stati compiuti enormi progressi, tra cui la bonifica della foresta e il livellamento da terra. I nuovi progetti che verranno presentati questa settimana o la prossima affronteranno alcune preoccupazioni dei critici ambientali e includeranno una riduzione della quantità di acqua dolce richiesta e delle acque reflue create nel sito.

Tesla dovrebbe iniziare la produzione di Model Y nel suo nuovo stabilimento di Berlino già nel 2021

Elon Musk, amministratore delegato di Tesla, afferma che l’impianto produrrà batterie, propulsori e veicoli, a partire dal crossover Model Y. Il numero uno della società californiana ha detto che vuole vedere i primi Model Y uscire dalla linea di produzione entro luglio 2021. Il programma è stato recentemente ripreso dal ministro dell’economia in lo stato del Brandeburgo, Joerg Steinbach, nonostante i nuovi piani.

“Ci aspettiamo una proposta che in sintesi sarà più accettabile dal punto di vista ambientale e quindi anche più approvabile”, ha dichiarato Steinbach ad AutoNews . “Presumo che entro la prima metà del prossimo anno le auto rotolino via dal nastro trasportatore lì.” Il progetto Gigafactory di Berlino di Tesla potrebbe valere fino a € 4 miliardi ($ 4,5 miliardi) e portare all’occupazione di 12.000 persone che costruiranno 500.000 veicoli ogni anno. Vedremo dunque quali aggiornamenti arriveranno da Berlino prossimamente per quanto concerne la prima fabbrica europea del costruttore di auto elettriche.

