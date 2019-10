Tesla Model 3: 16.000 euro di bonus in Lombardia? ecco come

Tesla Model 3 Standard Range Plus potrebbe costare poco più di 33.000 euro per gli abitanti della Regione Lombardia che rispettano determinati requisiti. Infatti sembra proprio che anche la casa automobilistica americana specializzata in veicoli elettrici abbia intenzione a favorire l’acquisto scontato delle proprie vetture da parte dei clienti italiani soddisfacendo le leggi locali. Infatti la Regione Lombardia ha dedicato al ricambio delle vetture circolanti un incentivo di 8 mila euro ma a patto che il rivenditore pratichi uno sconto di almeno 2 mila euro sul listino prezzi.

Tesla Model 3 in Lombardia costerà 16 mila euro in meno grazie agli incentivi?

Se ciò avvenisse quindi rispetto al prezzo di listino acquistare una Tesla Model 3 costerebbe già 10 mila euro in meno. Questo però solo nel caso in cui il cittadino lombardo rottami un vecchio veicolo fino a diesel Euro 5, oppure lo esporti all’estero. Inoltre è anche possibile unire ulteriori incentivi che fanno salire il totale sino a 16 mila euro. Infatti gli incentivi statali, già attivi da alcuni mesi, offrono uno sconto di 4.000 euro, più altri 2.000 euro se si rottama un veicolo fino a diesel Euro 4 o benzina Euro 2.

Quindi questo significa che unendo i due incentivi è possibile ipoteticamente arrivare sino a 16 mila euro di bonus. Ricordiamo però che l’auto elettrica non può costare più di 61 mila euro per rientrare in questi incentivi. Inoltre bisogna anche ricordare che mentre il bonus statale è immediato, per ottenere quello regionale di 8 mila euro occorrerà prima acquistare l’auto e anticipare gli 8 mila euro e successivamente questi potranno essere recuperati dall’acquirente mediante bonifico bancario.

Ti potrebbe interessare: Renault progetta un’auto elettrica più grande per competere con Tesla

Per essere sempre aggiornati, seguiteci su: Facebook – Twitter – Gnews – Instragram – Pinterest e WhatsApp al numero +39 3515397062