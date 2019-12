Tesla Model 3: in Cina prodotte già oltre mille unità alla settimana

I dirigenti di Tesla hanno confermato che la Gigafactory 3 che si trova vicino a Shanghai in Cina ha già raggiunto il suo obiettivo di produrre “più di 1.000” veicoli Tesla Model 3 a settimana. Ieri la casa automobilistica di Elon Musk ha ufficialmente dato il via alle prime consegne di unità prodotte in Cina. Dopo la cerimonia di consegna delle prime vetture, i dirigenti di Tesla China hanno parlato con la stampa cinese e hanno confermato alcuni dettagli importanti sull’attuale capacità produttiva della Gigafactory 3.

Già adesso in Cina vengono prodotte più di mille Tesla Model 3 a settimana

Wang Hao, direttore generale di Tesla China, ha dichiarato che Tesla prevede di vendere tutti i veicoli Model 3 già prodotti: “La richiesta del Tesla Model 3 made in China è stata molto accesa. Abbiamo l’obiettivo di vendere tutti i veicoli che produciamo nello stabilimento di Shanghai e siamo molto fiduciosi di raggiungere tale obiettivo”.

Infine segnaliamo che Song Gang, direttore di produzione della Tesla Gigafactory 3, ha affermato che la fabbrica produce 28 o più Tesla Model 3 ogni ora e lavora circa 10 ore al giorno, il che significa che produce più di 1.000 auto ogni settimana. Il dirigente della società californiana ha aggiunto che la fabbrica sarà in grado di produrre 3.000 auto a settimana “nel prossimo futuro”. Ricordiamo infatti che l’obiettivo per la Gigafactory 3 di Tesla è quello di produrre mezzo milione di auto all’anno.

