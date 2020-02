Tesla Model 3 nominata top EV nella lista di “Consumer Reports”

La berlina completamente elettrica Tesla Model 3, è stata nominata come una delle prime 10 auto da acquistare secondo Consumer Reports. Questo, tra l’altro, è stato l’unico veicolo elettrico nella lista annuale. Consumer Reports ha affermato che il Model 3 è arrivato in cima perché “la maneggevolezza della vettura e lo sterzo rapido e preciso la fanno sembrare un’auto sportiva. Tesla Model 3 ha un’eccellente visibilità e un interno rigido dominato da un touchscreen da 15 pollici che governa molti controlli.” L’organizzazione no profit ha pubblicato le sue “Top Picks” dell’anno, includendo il veicolo più economico di Tesla insieme alle auto di case automobilistiche importanti tra cui Toyota, Subaru, Honda, Kia e Lexus.

Tesla Model 3 nella top ten di Consumer Reports e prima auto elettrica nella lista annuale

Sarà dunque felice il CEO di Tesla, Elon Musk, di aver conquistato anche la fiducia di Consumer Reports con la sua berlina entry level Tesla Model 3. Nella classifica dei principali marchi di auto di Consumer Reports , nessun marchio americano si è classificato tra i primi 10. Tuttavia, Tesla, al numero 11, si è piazzata appena fuori dalla zona dalla top ten risultando dunque il marchio americano n. 1. Porsche invece è risultato essere il marchio numero 1 in assoluto sempre secondo questa classifica che tiene conto della soddisfazione dei clienti.

Le classifiche e le migliori scelte si basano su una varietà di fattori insieme a un sondaggio sulla soddisfazione del proprietario da parte dei membri di Consumer Reports che rivelano le loro esperienze personali con i loro veicoli. Questo dimostra che Tesla sta avanzando a un ritmo veloce e sta migliorando la qualità e l’affidabilità dei suoi veicoli. Consumer Reports ora richiede che i modelli vengano forniti di serie con avviso di collisione in avanti e frenata di emergenza automatica con rilevamento pedonale per qualificarsi come top pick. Questo è stato il primo anno in cui Consumer Reports ha reso obbligatoria la rilevazione dei pedoni.

