Tesla Model 3 rilascerà una nuova versione “Made in China”

La Cina è senza dubbio un mercato chiave per il futuro più immediato di Tesla. Il noto marchio di auto elettriche è consapevole che il paese asiatico è il primo mercato al mondo quando si tratta di veicoli elettrici. Pertanto, è essenziale per i piani di espansione globale che il marchio guidato da Elon Musk debba produrre e commercializzare lì i loro modelli. Di recente, Tesla ha iniziato a produrre il suo modello di punta in Cina. La società ha costruito un Gigafactory a Shanghai per produrre Tesla Model 3. Tuttavia, e nonostante il fatto che Model 3 mostri già l’etichetta “Made in China” , la verità è che non tutte le versioni di questo modello vendute nei concessionari cinesi sono fabbricate lì.

Una nuova versione di Tesla Model 3 sarà prodotta in Cina nei prossimi mesi, ecco quale

L’obiettivo finale è che tutte le versioni di Tesla Model 3 vendute in Cina vengano prodotte lì. Tutte le unità di questo modello che escono dalla catena di montaggio della Shanghai Gigafactory sono destinate al mercato cinese. La casa americana di Elon Musk è in attesa di ricevere l’approvazione delle autorità cinesi per avviare la produzione di una nuova versione del Model 3 . Sarà una versione “Long Range” che offrirà un’autonomia abbastanza elevata e, cosa altrettanto interessante, una configurazione a trazione posteriore (RWD). La sua autonomia sarà di oltre 400 chilometri.

Tesla attualmente importa in Cina una versione Long Range del Model 3 ma con trazione integrale. Ecco perché la produzione di questa nuova versione sarebbe un movimento strategico per continuare ad attirare l’attenzione del pubblico cinese alla ricerca di un prodotto elettrico prodotto nel suo territorio. Inoltre ciò aiuterà anche Tesla a offrire prezzi più stretti e più competitivi.

Ti potrebbe interessare: Tesla: nuove sospensioni pneumatiche in arrivo per Model 3

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instagram - Pinterest - Youtube