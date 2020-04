Tesla Model S e X ottengono un miglioramento delle prestazioni over-the-air

Tesla ha lanciato un altro pacchetto software over-the-air per le varianti Model S e X Performance, questa volta aumentando le prestazioni e rivendicando una maggiore efficienza termica. L’aggiornamento viene installato automaticamente negli esemplari dei due modelli che dispongono del nuovo gruppo propulsore “Raven” e si dice che riduca il tempo del modello nell’accelerazione da 0 a 100 da 2,5 secondi a 2,3 secondi per Model S mentre per Model X è ridotto da 2,7 secondi a 2,6 secondi.

Non è immediatamente chiaro esattamente come si ottenga questo aumento delle prestazioni ma la società elenca i miglioramenti del proprio sistema di controllo del lancio come parte dell’aggiornamento. L’auto può ora adottare una “posizione di ghepardo”, abbassando l’asse anteriore e regolando lo smorzamento per aumentare la trazione fuori dalla linea.

Altrettanto interessanti sono le affermazioni di “migliore resistenza termica” con i nuovi aggiornamenti per “più tiri consecutivi. Ancora una volta, non è stato fornito alcun dettaglio su come Tesla raggiungerà questo obiettivo, ma l’aggiornamento è probabilmente una risposta a numerosi test che affermano che il nuovo Porsche Taycan è più capace da questo punto di vista rispetto alle rivali della società americana.

L’aggiornamento è uno degli innumerevoli aggiornamenti che Tesla ha lanciato gratuitamente ai proprietari negli ultimi anni. I miglioramenti del software hanno aumentato l’autonomia e aggiunto una varietà di nuove nuove funzionalità, tra cui le modalità Dog e Sentry a partire dall’anno scorso.

