Tesla Model Y: arriva una bella notizia per tutti i fan del marchio

Tesla vorrebbe accelerare il lancio del suo crossover elettrico Model Y. Quando il modello fu presentato, la casa americana aveva annunciato che sarebbe stato lanciato nell’autunno 2020, ma secondo un rapporto proveniente dai media americani, il veicolo potrebbe arrivare 6 mesi prima. Mentre il sito web aziendale di Tesla riporta ancora un inizio di produzione pianificato dall’inizio del 2021, “CleanTechnica” riporta, citando due fonti indipendenti, che la produzione di Model Y nello stabilimento di Fremont sarà anticipata al 1 ° trimestre 2020.

Tesla Model Y potrebbe arrivare con 6 mesi di anticipo sul mercato secondo le ultime informazioni

Tesla Model Y arriverà sul mercato dapprima solo nella versione con doppio motore e batteria a lunga autonomia. La versione Standard Range Plus seguirà una volta iniziata la produzione. Una foto ha recentemente mostrato alcuni veicoli di pre-produzione del Model Y su un trasportatore di automobili. Si dice che la foto sia stata scattata vicino allo stabilimento di Fremont. Questo fa pensare che le cose stiano accelerando, per quanto riguarda il debutto del nuovo modello. Sempre secondo indiscrezioni si dice che la produzione del crossover elettrico della casa automobilistica di Elon Musk dovrebbe iniziare nella primavera del 2020.

Il crossover dovrebbe fare impennare le vendite di Tesla in maniera considerevole

Tesla Model Y quando arriverà sul mercato dovrebbe far aumentare di molto le immatricolazioni della società californiana, che già grazie a Tesla Model 3 ha quasi raggiunto la soglia delle 100 mila consegne nel terzo trimestre del 2019. Ricordiamo infine che la versione base del veicolo successivamente sarà prodotto anche in Cina nella nuova Gigafactory 3 di Shanghai insieme alle versioni entry level di Model 3. In Europa il crossover elettrico dovrebbe avere un prezzo di partenza intorno a 57 mila euro. Un prezzo che però potrebbe scendere grazie agli incentivi che in molti paesi saranno lanciati per incentivare le vendite di auto elettriche.

