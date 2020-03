Tesla Model Y: grandi notizie in arrivo

Tesla ha ufficialmente avviato le consegne del crossover elettrico Tesla Model Y con la prima consegna segnalata in Utah, ma si prevede che nelle prossime ore e nei prossimi giorni ne verranno realizzate altre negli USA. A gennaio, Tesla ha confermato di aver iniziato la produzione di Model Y, a meno di un anno dalla presentazione del veicolo. Il mese scorso, la casa automobilistica americana ha iniziato a confermare le consegne del suo nuovo modello ai clienti negli Stati Uniti. La casa automobilistica di Elon Musk ha fornito ad alcuni clienti finestre di consegna tra il 15 e il 30 marzo, indicando che le consegne inizieranno nella seconda metà del mese.

Dunque la società californiana ha iniziato le consegne di Tesla Model Y prima del previsto. Ricordiamo infatti che in un primo momento si parlava dell’autunno e poi dell’estate. Invece addirittura si è anticipato anche l’avvio della primavera. Si tratta di una notizia importante in quanto rappresenta un bel cambiamento rispetto a quanto avvenuto in passato. Basti ricordare i ritardi accumulati per le consegne delle prime unità di Tesla Model 3.

Al momento non è ancora chiaro quando inizieranno le consegne in Europa. In un primo momento si era detto non prima del 2021 ma visto il debutto anticipato che sta avvenendo negli Stati Uniti non ci sorprenderebbe sapere che anche nel nostro continente il nuovo Tesla Model Y possa arrivare prima del previsto e cioè nel corso dell’autunno del 2020.

