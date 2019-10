Tesla Model Y: tutto ciò che sappiamo sul futuro crossover elettrico

Tesla Model Y è la prossima grande novità che attenderà la gamma della casa automobilistica americana dopo il lancio lo scorso anno di Tesla Model 3. L’inizio della produzione del veicolo è prevista per la fine del 2020. Tuttavia Tesla ha già condiviso molte informazioni, su questo futuro crossover che dovrebbe far aumentare di molto le vendite della società californiana del numero uno Elon Musk.

Ecco tutto quello che sappiamo del futuro crossover elettrico Tesla Model Y

Tesla Model Y avrà un prezzo di partenza in USA 39.000 dollari. Il suo arrivo in USA è previsto per gli inizi del 2021. Il Tesla Model Y più conveniente sarà preceduto dalle versioni con autonomia estesa che costerà tra $ 48.000 e $ 61.000 a seconda se si tratta della versione RWD (trazione posteriore), AWD (trazione integrale) e Performance AWD. A tutti i prezzi è necessario aggiungere un addebito di $ 1.200 per il trasporto e la consegna. Il crossover elettrico sarà distribuito negli Stati Uniti tra sei mesi e un anno prima rispetto al resto del mondo. Il veicolo può già essere prenotato versando una caparra di 2.500 dollari.

Tesla Model Y sarà abbastanza spazioso da trasportare sette adulti e le loro attrezzature e offre una gamma all’avanguardia, prestazioni superiori e la tecnologia più avanzata. Il propulsore ad alta efficienza e i motori ultra-reattivi forniranno un’accelerazione da 0 a 100 in soli 3,5 secondi e una velocità massima fino a 240 km orari, con una maneggevolezza eccellente per qualsiasi condizione stradale. La batteria standard del veicolo garantirà un’autonomia di 370 km, mentre l’autonomia della versione top di gamma arriverà fino a 500 km.

Il veicolo di Tesla sarà prodotto in USA e in Giappone

Nel frattempo a Fremont Tesla sta preparando la linea in cui sarà ospitata la produzione di Tesla Model Y. Ricordiamo che il modello più avanti sarà prodotto anche in Cina assieme alla Model 3 nella nuova Gigafactory 3 che aprirà i battenti tra poche settimane. In quel sito però saranno prodotti solo i modelli entry level di Model Y e Model 3 mentre le altre versioni continueranno ad essere importate in Cina dagli Stati Uniti. Nel frattempo nel mondo cresce l’attesa per il lancio di questo modello che quando arriverà potrebbe fare entrare Tesla in una nuova dimensione con una forte impennata di produzione e consegne.

