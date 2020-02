Tesla: nuove sospensioni pneumatiche in arrivo per Model 3

Il piano di Tesla per una nuova sospensione pneumatica per la berlina Model 3 è trapelato in un aggiornamento del suo catalogo ricambi. Per Model S e Model X, Tesla ha sviluppato un’opzione “Smart Air Suspension”, che alla fine è diventata standard in entrambi i modelli.

Quando ha lanciato la berlina Model 3 nel 2017, il CEO Elon Musk ha affermato che la nuova sospensione sarebbe stata lanciata sei mesi dopo con la versione a doppio motore dell’auto. Ma a quel tempo, Tesla incontrò molti problemi nella produzione della Model 3 e molte versioni dell’auto furono ritardate.

La versione a doppio motore non fu lanciata fino a quasi un anno dopo e non venne fornita con sospensioni pneumatiche, sebbene Tesla stesse lavorando alla funzione. Nel 2018, una Tesla Model 3 con doppio motore e sospensioni pneumatiche è stata avvistata su una pista durante i test, ma alla fine di questa vettura si sono perse le tracce.

L’estate scorsa, Musk ha confermato che le sospensioni pneumatiche non erano nei piani per il Model 3 “al momento”. Sei mesi dopo, sembra che ora le sospensioni pneumatiche possano essere tornate nei piani di Tesla in quanto è stato aggiunto al catalogo dei componenti di Tesla un nuovo cablaggio di scrittura per una “sospensione pneumatica AWD Model 3“.

Il mese scorso, un hacker noto come Green ha rivelato diversi nuovi aggiornamenti hardware nascosti nel codice di Tesla, tra cui una nuova versione della sospensione, ma non si sapeva molto sulla versione aggiornata. Ora sembra che potrebbe essere una nuova sospensione pneumatica per Model 3.

