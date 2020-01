Tesla: prima immagine della futura auto made in China

Tesla ha annunciato giovedì la costruzione di un centro di ricerca e sviluppo e uno studio di design in Cina. L’idea alla base di questa creazione è quella di lanciare un nuovo veicolo e con l’annuncio la casa americana ha pubblicato diverse immagini di diversi design. Alcuni più che possibili candidati per diventare la nuova Tesla “made in China”. Nell’annuncio, Tesla ha pubblicato diverse immagini nel suo account WeChat ufficiale in cui mostra diversi progetti. Molti di loro sono già noti: Model 3, Model Y ma è stata pubblicata l’immagine di un veicolo che non conosciamo.

Tesla produrrà un nuovo modello in Cina per il mercato internazionale: ecco la prima immagine del veicolo

Questo potrebbe essere una nuova Tesla con cui la società di Elon Musk intende competere nel mercato cinese. Purtroppo Elon Musk non ha fornito molti più dettagli sulla futura Tesla made in China. Ha parlato dell’assunzione che avrebbe effettuato in questo nuovo centro di ricerca e sviluppo e ha affermato che la Tesla che uscirà da questo studio di design sarà commercializzata a livello internazionale. Per il resto, il numero uno della casa americana non ha voluto dire altro. Sappiamo però che questo modello verrà prodotto assieme a Model 3 e Model Y presso la Gigafactory 3 di Shanghai. Maggiori dettagli su questo futuro modello trapeleranno sicuramente nel corso dei prossimi mesi.

