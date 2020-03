Tesla progetta un nuovo impianto

Tesla ha in programma di costruire il suo pick up Cybertruck in fase di sviluppo in un nuovo stabilimento negli Stati Uniti. Lo ha detto il CEO Elon Musk martedì su Twitter, probabilmente innescando una competizione tra gli stati americani simile a quella avvenuta sei anni fa. La fabbrica costruirà sia il pick up elettrico che il crossover Model Y per i clienti sulla costa orientale, ha scritto Musk. Non ha chiarito quali stati la sua azienda sta considerando in questo momento oltre a dire che la società sceglierà una posizione negli Stati Uniti centrali.

Musk ha presentato Cybertruck a novembre e l’ha posizionata come un’opzione radicalmente diversa per gli acquirenti di pick up, un segmento altamente redditizio dominato da Ford, General Motors e Fiat Chrysler Automobiles. Una demo fallita in cui il capo del design di Tesla ha rotto un vetro apparentemente infrangibile ha generato grandi critiche e ha spinto la società a vendere magliette con disegnati i finestrini rotti.

Pubblicizzando i piani di Tesla di costruire una fabbrica per il nuovo modello, la cui produzione è prevista per la fine del prossimo anno, Musk, 48 anni, sta ripetendo una strategia utilizzata nel 2014 per ottenere un pacchetto di incentivi da $ 1,3 miliardi dal Nevada. Lo stato ha attirato lì la massiccia fabbrica di batterie della compagnia dopo che Musk ha tenuto una sorta di “concorso” in cui Arizona, California, New Mexico e Texas erano i finalisti.

