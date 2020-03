Tesla ritira il personale dalla Germania per paura del coronavirus

Tesla ha deciso di ritirare il personale dalla Germania per paura del coronavirus e della sua diffusione. Il colosso americano ha chiesto a circa 30 impiegati americani di tornare a casa, secondo quanto riferito da Automobilwoche. I dipendenti americani residenti a Berlino per la costruzione del nuovo impianto Tesla a Gruenheide, vicino al Campidoglio tedesco, hanno iniziato il loro ritorno negli Stati Uniti per ordine espresso del produttore di auto elettriche. I lavoratori si trovavano in Germania per guidare la costruzione del primo stabilimento della casa di auto elettriche in Europa.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato mercoledì sera che gli Stati Uniti limiteranno in modo significativo i viaggi dall’Europa per i prossimi 30 giorni da venerdì a mezzanotte. Elon Musk è coinvolto nel progetto di produzione della prima grande fabbrica Tesla in Europa. Un’area in mezzo ad una foresta è attualmente in fase di trasformazione in una fabbrica automobilistica all’avanguardia che dovrebbe essere operativa nei prossimi due anni. Il suo sviluppo e produzione dovrebbero garantire un indotto di circa 4 miliardi di euro.

Al termine della costruzione, la fabbrica Tesla dovrebbe impiegare fino a 12.000 persone e produrre batterie, propulsori e auto elettriche, tra cui il nuovo Tesla Model Y , la berlina Model 3 e altri modelli futuri, secondo i documenti dell’azienda. Si stima che questa nuova fabbrica possa arrivare ad avere una produzione annua fino a 500.000 veicoli. Tesla si unisce quindi ad altre grandi case automobilistiche che hanno fermato la produzione di veicoli in Europa, come Seat, Nissan e Renault in Spagna.

