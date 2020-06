Tesla sigla importante accordo con Panasonic

Tesla ha firmato un contratto di tre anni con Panasonic in Giappone per la produzione e fornitura di batterie agli ioni di litio alla sua Gigafactory in Nevada, la casa automobilistica elettrico divulgato in un deposito di Martedì. Tesla e Panasonic sono state trattate in trattative per espandere la capacità della joint venture con la batteria. Panasonic ha lasciato intendere a maggio che stava lavorando allo sviluppo di nuove batterie con la casa automobilistica californiana, possibilmente con una capacità maggiore.

Tesla ha dichiarato che l’accordo, firmato la scorsa settimana è in vigore dal 1 ° aprile, stabilisce i termini per gli impegni di capacità produttiva di Panasonic e per gli impegni sul volume degli acquisti di Tesla nei primi due anni dell’accordo. La casa americana ha inoltre modificato i termini e le condizioni generali della sua partnership con Panasonic, modificando la scadenza del termine 10 anni dopo che Panasonic ha raggiunto determinati traguardi produttivi. Panasonic non è più il fornitore esclusivo di batterie della società del numero uno l’amministratore delegato Elon Musk.

