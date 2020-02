Tesla sigla un accordo importante per il suo Supercharger

Tesla ha siglato un accordo con Turnpike del New Jersey per espandere in modo massiccio la sua presenza di Supercharger presso le aree di assistenza Turnpike in USA, nonché per costruire infrastrutture di utilità per stazioni di ricarica non Tesla. Nel settembre 2014, la New Jersey Turnpike Authority (NJTA) ha approvato un accordo con Tesla per installare i Supercharger nelle aree di servizio di Molly Pitcher e Joyce Kilmer (centri di assistenza lungo la strada). Sulla mappa Tesla Supercharger, questi sono stati etichettati come “Cranbury Supercharger” per Molly Pitcher e “East Brunswick Supercharger” per Joyce Kilmer.

Le due sedi avevano solo quattro postazioni di ricarica ciascuna, invece delle solite otto o 12. In base alle perfette valutazioni delle località su Plugshare, questo non è stato un grosso problema, ma probabilmente ha causato una certa ansia da distanza nel corso degli anni a nuovi conducenti di veicoli elettrici che attraversano lo stato, dato l’incredibile volume di traffico sulla NJ Turnpike. “Più di un quarto di miliardo di veicoli viaggiano sulla Turnpike ogni anno”, secondo il direttore esecutivo della NJTA John Keller.

L’ansia da autonomia è ormai storia antica, poiché ieri Turnpike ha approvato un nuovo accordo con Tesla che lo vedrà passare da otto postazioni a 64, tutte V3 Supercharger. Il New Jersey ha approvato una legislazione che, oltre a fornire un generoso credito fino a $ 5.000 sugli acquisti di nuovi veicoli elettrici, impegna lo stato ad almeno 600 porte DCFC aggiuntive che forniscono un minimo di 150kW.

