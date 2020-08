La tessera sanitaria è un documento personale che sostituisce il codice fiscale. Viene rilasciato ai cittadini residenti nello stato italiano che hanno diritto alle prestazioni sanitarie tramite il Servizio sanitario nazionale (SSN). Costituita nel 2011 è dotata di un microchip e ha una validità di sei anni, alla scadenza viene recapitata direttamente presso l’abitazione del cittadino la nuova tessera con validità di altri sei anni. Ma cosa succede se si smarrisce, analizziamo il caso

Tessera sanitaria smarrita, cosa fare?

“Buongiorno, ero in viaggio e ho smarrito la tessera sanitaria, me ne sono accorta solo adesso e sono passati più di 15 giorni. Posso chiedere un duplicato e se si come fare?”

Quando si smarrisce o viene rubata la tessera sanitaria, la prima cosa da fare è denunciare immediatamente il furto o quando, come nel suo caso, ci si accorge di averla smarrita. Dopo aver fatto la denuncia bisogna bloccare la tessa chiamando al seguente numero gratuito: 800.030.606, il call center risponde dal lunedì al sabato, dalle ore 8:00 alle 20:00.

Denuncia tessera sanitaria

Per fare denuncia si deve recare presso una stazione dei Carabinieri oppure presso un commissariato di Polizia. Per i più esperti, ma anche per i meno esperti è possibile presentare denuncia attraverso il web.

Per fare denuncia via internet bisogna registrarsi a sito della Polizia di stato e scegliere l’opzione ‘denuncia via Web”, per completare la denuncia comunque bisogna presentarvi presso un ufficio di Polizia di Stato indicato nella denuncia, entro le 48 ore dall’emissione per formalizzare e inoltrare la comunicazione. La stessa prassi si può utilizzare per inoltrare la denuncia via Web per i Carabinieri.

Fatta la denuncia bisogna chiedere il duplicato della tessera

È possibile richiedere il duplicato attraverso il servizio telematico del sito dell’Agenzia delle Entrate.

Accedi qui: richiesta duplicato tessera sanitaria

Compila tutte le informazioni: codice fiscale, dati anagrafici, motivo della richiesta, dati desumibili dalla dichiarazione dei redditi; le istruzioni vi seguiranno per indicare i dati in modo corretto.

La tessera verrà spedita all’ultimo indirizzo anagrafico presente nell’Anagrafe Tributaria e arriverà per posta ordinaria.

