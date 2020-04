Test di ammissione all’università online: non si potrà barare, ecco come

Non solo la scuola, ma anche l’Università si è dovuta adattare alla didattica a distanza prevedendo lo svolgimento di esami, scritti o orali che siano, in modalità online con pc e webcam alla mano. Dai mesi che vanno da febbraio a giugno, poi, molti degli studenti delle scuole superiori dovranno affrontare i test di ammissione alle diverse facoltà. Per questa occasione tutti gli studenti in prossimità di svolgere un test di ingresso dovranno utilizzare un pc portatile o fisso con cui svolgerlo, ed anche un dispositvo mobile sulla quale deve essere scaricata un’app per la videosorveglianza per poi essere posizionato dietro le loro spalle. Bisogna tenere il microfono acceso sempre senza mai disattivarlo. Dall’altra parte ci sarà tutta un commissione a sorvegliare che lo studente non bari.

Test di ammissione all’università online, vietato barare ecco come

Se fino a pochi mesi fa era possibile provare più test di ingresso all’università recandosi direttamente in loco, da adesso in poi, con l’emergenza Coronavirus, bisognerà svolgere anche questi online, in aule virtuali.

Gli studenti che vogliono entrare in una deteminata facoltà e dovranno svolgere il test di ammissione consueto non potranno barare e copiare da internet qualora riuscissero addirittura a non farsi scoprire.

Questo non sarà possibile perché esistono dei suggeritori del copia e incolla che arrivano direttamente alla commissione d’esame.

Insomma, non si bara nemmeno in emergenza da Coronavirus, nemmeno quando si potrebbe.

La stessa sorte, ma con diversi stratagemmi, tocca a tutti coloro che in questo momento o nei mesi seguenti dovranno affrontare gli esami universitari orali o scritti.

