Test di ammissione online per facoltà a numero chiurso

E’ ormai assodato che le attività scolastiche ed universitarie resteranno sospese oltre la data del 3 aprile. Per questo motivo si sta vedendo anche oltre, si sta pensando anche all’anno accademico prossimo dato che è incerta la fine dell’emergenza Coronavirus. Pertanto, il ministro dell’Università e della Ricerca, Gaetano Manfredi, sostiene che i test di ingresso per le facoltà a numero chiuso possano svolgersi da remoto, cioè online dalla casa di ogni studente. Per quanto riguarda le facoltà come medicina, veterinaria e architettura, le date sono state già decise e non sappiamo se in futuro possano cambiare: per medicina il test si svolgerà nel giorno 1° settembre, per veterinaria ed architettura i test si svolgeranno il giorno dopo, cioè il 2 settembre.

Possibili test di ingresso online per le facoltà a numero chiuso

Entriamo, adesso, nei dettagli delle notizie sopra riportate e vediamo la volontà del ministro dell’Università in merito alla situazione attuale di Coronavirus.

Tutti i test delle facoltà a numero chiuso potranno essere svolti online, sostiene il minisitro il quale parla di possibili prove organizzate direttamente dalle università stesse.

Si tratta, però, di pura ipotesi e qualora questa diventasse certezza si deve eseguire un lavoro scrupoloso di ricerca per i sistemi informatici adatti, oltre che per le modalità di sicurezza.

E’ pur vero che non conoscendo la reale data della fine del Coronavirus è bene prendere più precauzioni possibili, prevenire ed evitare il peggio.

Non sappiamo, infatti, quanto ancora possa durare il virus e soprattutto non possiamo immaginare le sue conseguenze. Riappropriarsi della normalità sarà un processo graduale nella quale rientra anche questo.

Ma il ministro ha anche pensato a tutti quei ragazzi che lasceranno il liceo per entrare l’anno prossimo nel mondo dell’università.

Proprio questo periodo era solito dedicato alle giornate di orientamento negli atenei, attività che come sappiamo necessitano di visite in loco.

Purtroppo a causa dell’emergenza in cui ci si trova tale attività sono state interrotte e si pensa che possano essere trasferite sulle piattaforme online.

A tal proposito il ministro e tutta la sua squadra sta lavorando con la Conferenza dei rettori per permettere un processo di orientamento online, disponibile per tutte le università.

