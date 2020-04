Test sierologico, tutti pronti a farlo: ma quanto costa?

E’ bastata che uscisse la notizia e tutti sono pronti a correre nei centri di laboratorio per poterlo fare; iniziamo a dire di assicurarvi, prima di recarvi al laboratorio, che lo facciano, non tutti sono in grado di farlo. Altra cosa importante è che ancora non è chiara l’attendibilità di questo esame e che la sicurezza del risultato non è attendibile al 100%.

Tutti pazzi e pronti a farlo: ma quanto costa fare il test sierologico?

Nella Regione Lazio è dovuto intervenire l’Antitrust in quanto intorno a questo test sierologico si è scatenata una vera giungla dei prezzi; in molti laboratori stanno pubblicizzando questa offerta per poter fare il test sierologico, stiamo parlando di identificare gli anticorpi del virus SARS-Co-V-2.

La segnalazione è stata fatta dalla Regione Lazio in quanto l’offerta di questi laboratori per effettuare questo tipo di esame era pubblicizzato a prezzi diversi tra loro e in alcuni casi eccessivi da parte di un po’ tutte le strutture private.

La Regione ha cercato così di intervenire per tempo e stabilendo dei prezzi massimi che sono così ripartiti. Il costo del test capillare è fissato ad un massimo di 20 euro, invece quello sierologico con prelievo venoso a 45 euro.

Secondo una rilevazione fatta e confrontando i laboratori della capitale, molti rispettano i costi consigliati, ma ci sono anche pochi però che pensano di fare i furbetti. C’è un laboratorio in particolare, ed è anche uno dei più grandi di Roma, che se ne infischia dei prezzi consigliati e chiede ben 100 euro per il prelievo per scendere poi a 70 se lo fanno altri membri della famiglia, praticamente “una rapina”.

Fate attenzione però, è stato ripetuto più volte, che questi test seriologici potrebbero essere poco attendibili, potrebbero non trovare gli anticorpi, si rischia di non trovarli in quanto si vanno a sviluppare 4-5 giorni dopo la prima comparsa dei sintomi, altri addirittura dopo un paio di settimane.

