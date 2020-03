Sergio Bonelli Editore regala un fumetto gratis al giorno

L’iniziativa che promuove la Sergio Bonelli Editore sta attirando un po’ tutti gli appassionati di fumetti, in particolare Tex e Dylan Dog, in quanto sarà possibile scaricare un fumetto gratis al giorno per due settimane.

Tex e Dylan Dog: un fumetto gratis al giorno per due settimane

In questi giorni, causa l’emergenza del Covid-19, e alle direttive del Governo per evitare quanto più possibile il contagio, siamo costretti a stare in casa per salvaguardare la salute nostra e di tutti.

A questa situazione ci sono state molte iniziative per aiutare il cittadino a stare in casa, e ad esempio una delle tante che spinge a passare un po’ di tempo davanti alla televisione, è quello di concedersi un po’ di nostalgia. A fare questo ci ha pensato la Sergio Bonelli Editore che ha pensato di farci rivedere una serie tv con cui parecchi sono cresciuti.

L’iniziativa si chiama #aCasaConBonelli, consiste nel poter scaricare in modo gratuito alcuni dei suoi albi più belli, tra cui Tex o Martin Mystere, oppure Zagor o Dyland Dog.

Tutti i giorni a partire da lunedì 23 marzo sul sito della casa editrice dalle ore 10,00 e per 24 ore, comparirà un link dove poter scaricare il fumetto, vediamo il calendario di tutti quelli proposti:

Lunedì 23 marzo: Tex Classic 1, “Il totem misterioso” Martedì 24 marzo: Zagor Classic 1, “La foresta degli agguati” Mercoledì 25 marzo: Mister No 1, “Mister no” Giovedì 26 marzo: Martin Mystere 1, “Gli uomini in Nero” Venerdì 27 marzo: Dylan Dog 1, “L’alba dei morti viventi” Sabato 28 marzo: Nathar Never 1, “Agente Speciale Alfa” Domenica 29 marzo: Julia 1, “Gli occhi dell’abisso” Lunedì 30 marzo: Cassidy 1, “L’ultimo blues” Martedì 31 marzo: Dampyr 1, “Il figlio del diavolo” Mercoledì 1 aprile: Morgan lost 1, “L’uomo dell’ultima notte” Giovedì 2 aprile: Orfani 1, “Piccoli spaventati guerrieri” Venerdì 3 aprile: Dragonero 1, “Il sangue del drago” Sabato 4 aprile: Il Commissario Ricciardi, “Dieci centesimi” Domenica 5 aprile: Le Storie 1, “Il boia di Parigi”

