TFR accantonato, aggiornamento e rivalutazione mese di ottobre 2019

TFR: l’Istat comunica il coefficiente di rivalutazione delle quote di trattamento di fine rapporto accantonate, con riferimento al mese di ottobre 2019, pari a 1,470372. L’art. 2120 del codice civile stabilisce che, alla fine di ogni anno, la quota di Tfr accantonata deve essere rivalutata.

TFR: comunicato ISTAT

Il comunicato Istat del 15 novembre 2019, ha stabilito in 102,4 l’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) (senza tabacchi), sono stati rielaborati i coefficienti validi per il mese di giugno 2019 del trattamento di fine rapporto e dei crediti di lavoro.

