TFR modulo anticipo da consegnare al datore di lavoro (pdf)

I dipendenti del settore privato possono fare domanda dell’anticipo del TFR, se hanno maturato un’anzianità lavorativa di otto anni e per motivi validi, ed esattamente: acquisto prima casa anche per i figli; spese sanitarie sostenute o da sostenere (per sé stesso o un familiare a carico); spese per lavori condominiali straordinari sulla prima casa o lavori di ristrutturazione; spese da sostenere nei periodi di congedo parentale; costruzione della prima casa. Può essere richiesto il 70 per cento del valore accumulato all’atto della domanda. Abbiamo redatto un fac simile del modulo da presentare al datore di lavoro. È possibile scaricare qui il formato in pdf: TFR modulo di anticipo

Fac-simile modulo richiesta anticipo TFR

Spett. …………………..………………………………

Via/Piazza …………………………………………….

Cap ……. Città …………………Prov. ……

Oggetto: Richiesta anticipazione TRF (Trattamento di Fine Rapporto)

Il/La sottoscritto/a ………………………… nato/a …………. il ………….. e residente a ……………….. in via ……………….

Codice Fiscale …………………….. dipendente di questa ditta dal ……………………………………………………….. con la qualifica di …………………………………..

RICHIEDE

ai sensi dell’art. 1 della legge n. 297/82 l’erogazione di un’anticipazione sul TFR maturato nella misura del …….… % (o nella misura massima concessa dalla legge).

Il motivo della richiesta è:

❏ spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;

❏ acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile o documento sostitutivo;

❏ spese da sostenere per il periodo di astensione facoltativa richiesto;

❏ spese da sostenere per il periodo di congedo richiesto per la formazione;

❏ altro ………………………………………………………………………………….

In attesa di Vs. riscontro, porgo i miei cordiali saluti Luogo e data …………….

Data…………………… Firma …………………………………………..

