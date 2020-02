TFR o TFS e tempi di liquidazione, a che punto siamo

Il trattamento di fine servizio o fine rapporto per i dipendenti pubblici viene conferito dopo 12 o 24 anni e nei casi di pensionamento anticipato con Quota 100, si può arrivare anche dopo sei anni. Cerchiamo di chiarire quali sono i tempi di erogazione analizzando il quesito di un nostro lettore.

TFS o TFR dipendenti pubblici: tempi

Sono un ex dipendente di anni 67 maggio 2020 in pensione dal 1° aprile 2018 con 42 anni e 10 mesi di contributi quanto percepirò il primo acconto del Tfr. Visto che non è chiaro la questione pensione vecchiaia, pensione anticipata quota 100 come sta la situazione tutt’oggi, ringrazio anticipatamente.

Il TFS o TFR per i dipendenti pubblici viene suddiviso in rate nel modo seguente:

in un’unica rata è entro i 50mila euro;

in due rate se l’importo è entro i 100mila euro;

in tre rate se l’importo supera i 100mila euro.

Sulla tempistica dei pagamenti la seconda e la terza vengono erogate dai 12 ai 24 mesi dal pagamento della prima rata.

La questione riguarda il caso di uscita dal lavoro con la pensione anticipata che rallenta le tempistiche di pagamento, infatti si prevede siano 12 mesi nel caso che la cessazione avvenga d’uffici; più di 24 mesi nel caso di uscita volontaria, come il pensionamento anticipato.

La situazione si complica per chi è uscito con quota 100, in quanto è prevista la liquidazione del TFS come un lavoratore che esce dal lavoro al raggiungimento dei 67 anni di età. Per arginare questa situazione era stato previsto nel Decreto 4/2019 l’anticipo del TFS fino a un tetto di 45.000 euro.

L’anticipo del TFS o TFR ha subito vari rallentamenti è possibile leggere qui l’ultimo aggiornamento sulla complica vicenda: TFR/TFS: cancelliamo un decennio di attacchi al pubblico impiego, la risposta del Ministro Dadone

