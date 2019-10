L’anticipo TFS per i dipendenti pubblici è ancora in fase di stallo, non si conoscono notizie certe al momento. Il 3 ottobre è stato concluso il censimento degli enti amministrativi, un passo avanti per arrivare al famoso accordo tra ABI e INPS. Tale accordo delineerà l’elenco delle banche che aderiscono alla misura. Ricordiamo che l’anticipo è un prestito a tutti gli effetti con interessi agevolati.

Anticipo TFS l’accordo Abi/Inps?

1) Sono in pensione dal 1° agosto, vorrei sapere quando si farà l’accordo Abi/Inps. Ricevendo notizie circa i tempi di pubblicazione del decreto attuativo e relativo accordo. Grazie

2) Come fare domanda per anticipo Tfs?

Coma sopra menzionato al momento la situazione è ferma, si sperava in un esito positivo per fine mese, ma i tempi sembrano ancora slittare. Quindi, al momento possiamo solo dire di aspettare.

Finché non uscirà la circolare Inps con le disposizioni attuative, non è possibile fare domanda.

Purtroppo, viviamo in un momento politico di confusione, noi vi terremo informati sugli aggiornamenti in tempo reale.

