TFS: quando la liquidazione per pensione anticipata?

Il TFs dei dipendenti del pubblico impiego viene liquidato con tempi abbastanza lunghi che variano, tra l’altro, anche in base al motivo che ha portato alla cessazione del rapporto di lavoro. Si dovrà, quindi, attendere 12 mesi per cessazioni dovute al raggiunto limite di età o per l’accesso alla pensione di vecchiaia, 24 mesi per chi, invece, presenta dimissioni volontarie, anche per accedere alla pensione anticipata. Un discorso diverso, invece, viene applicato a chi presenta dimissioni volontarie per accedere alla pensione anticipata con quota 100.

Liquidazione TFS per pensione anticipata

Alcuni nostri utenti ci scrivono:

Sono nato ad Acquaviva delle Fonti (BA) il 22/10/1952, dipendente pubblico, assunto il 06/10/1975 in quiescenza dal 01/09/2018 dopo 42 anni e 10 mesi (pensione anticipata).Quando maturera’ la data di ricezione del TFR? Grato per la risposta che mi fornirete, porgo cordiali saluti. Ho avuto accesso alla pensione anticipata con 41 anni e 10 mesi di contributi il 1 luglio 2019, quando la liquidazione della prima rata del TFS? e la seconda? In pensione anticipata dal 1 dicembre 2018, dovrei prendere il TFS in 2 rate. A quando il pagamento?

Per rispondere ai nostri lettori:

1)Come abbiamo anticipato in apertura l’attesa per chi accede alla pensione anticipata con 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini è di 24 mesi, a cui bisogna, poi, aggiungere circa 3 mesi necessari all’INPS per la liquidazione della pratica. Dovrebbe, quindi, ricevere il pagamento della prima rata del suo TFS non prima di gennaio 2021.

2) Per chi accede alla pensione anticipata con 41 anni e 10 mesi per le donne l’attesa, come abbiamo scritto anche al lettore precedente, è di 24 mesi più i 3 mesi circa necessari all’INPS per la liquidazione della pratica. Per il pagamento della prima rata del suo TFS, quindi, dovrà attendere almeno novembre 2021, per il pagamento della seconda almeno 12 mesi dal pagamento della prima.

3) Come risposto alla lettrice precedente l’attesa per il pagamento della prima rata del TFS è di 27 mesi, per lei, quindi non prima di aprile 2020. Per il pagamento della seconda rata, poi, dovrà attendere 12 mesi dal pagamento della prima rata.

