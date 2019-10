Ticket sanitario ed esami gratis: chi può chiedere l’esenzione codice E02

Abbiamo già parlato del ticket sanitario e i casi di esenzione per reddito col codice E02, ma ogni caso è a se. Infatti ci stanno arrivando molte richieste su cosa fare per avere il ticket. In quest’articolo esamineremo il caso di un nostro lettore, soffermandoci sull’importanza del nucleo familiare e la possibilità dell’esenzione del ticket sanitario codice E02, facendo riferimento anche a tutte le richieste pervenute.

Esenzione Ticket sanitario E02

Salve, vorrei informazioni riguardo a esenzione e02 in Campania. Noi siamo in quattro in famiglia composta così io la mia compagna (non sposati) e due bambini.

Io attualmente da 19 settembre 2019 ho iniziato a lavorare con una busta paga di media 200 euro mensili.

La mia compagna e disoccupata licenziata da tre anni.

Noi in tutti abbiamo un reddito inferiore ai 2300 euro annui.

È possibile chiedere esenzione e02 solo per la mia compagna e i due bambini

Ti ringrazio in anticipo per la risposta

Importante il nucleo familiare

La normativa prevede che possono fare richiesta dell’esenzione ticket sanitario E02 coloro che sono disoccupati licenziati, valido anche per i loro familiari, che facciano parte di un unico nucleo familiare. È previsto un limite di reddito annuo complessivo inferiore a euro 8.2631,31. Questo soglia di reddito viene incrementata sino a euro 11.362,05 in presenza del coniuge e di ulteriori euro 516,46 per ogni figlio.

Chi si trova in questa situazione può fare richiesta dell’esenzione per reddito con il codice E02. Con tale esenzione si ha diritto a tutte le prestazioni di diagnostica di laboratorio, strumentate e visite specialistiche, garantite dal SSN, senza pagare il ticket sanitario, in modo gratuito.

Nel caso specifico, facente tutti parte di un nucleo familiare, non è possibile chiederlo solo per la compagna e i figli, anche lei rientra nella soglia di reddito richiesta per l’esenzione di reddito E02. Poiché lavora non può fare richiesta di questo codice di esenzione E02.

Potrebbe chiedere l’esenzione E015, che è molto limitata, nello specifico possono fare domanda dell’esenzione E15 i cittadini e i loro familiari a carico con un reddito familiare fiscale annuale non superiore ad € 18.000.

Con questo codice si ha diritto all’ esenzione ticket specialistica ambulatoriale limitatamente al solo ticket sanitario aggiuntivo (c.d. super-ticket), no all’esenzione farmaceutica.

