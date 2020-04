Tik Tok: come effettuare donazioni contro il Coronavirus

L’ azienda di intrattenimento social cinese ha lanciato la sua sfida benevola per combattere il Coronavirus. Di fatti, Tik Tok ha lanciato le sticker per donare nella ricerca e nelle cure, impegnandosi a donare fino a 10 milioni di dollari.

Tik Tok: dallo svago alle donazioni

E’ diventata in poco tempo una delle applicazioni più usate e abusate in tutto il mondo, Tik Tok ha rinvigorito lo svago degli adolescenti e non solo, dalla Cina con furore sbancando in tutto il mondo, con i suoi video buffi e le sue stravaganti modalità d’uso. Adesso però sarà tempo di fare le cose serie e unire l’utile al dilettevole, pertanto sarà possibile effettuare donazioni direttamente dalla app, per combattere il Coronavirus. Andiamo a vedere come sarà possibile attivarsi per uno scopo utile attraverso l’applicazione più abusata nel tempo dello svago da quarantena.

Come donare con gli stickers

Innanzitutto sarà necessario che abbiate scaricato l’app in questione e che vi siate registrati con un vostro account. Ma, se avete meno di 20 anni lo avrete già fatto certamente. Come sarà possibile, dunque donare attraverso Tik Tok per combattere il Covid-19? La possibilità di donare consiste in uno sticker che i tiktoker potranno applicare ai propri video o alle proprie dirette per permettere ai propri follower di effettuare donazioni ad una serie di enti e organizzazioni impegnati in questi mesi nella lotta al COVID-19. In Italia, ad esempio i fondi andranno alla Croce Rossa italiana, mentre per altre zone del mondo vi saranno appositi sticker per determinate e differenziate associazioni o enti di beneficenza e ricerca medica. Inoltre, i fondatori della app cinese informano che nel corso dei mesi saranno ampliate le organizzazioni e gli enti di riferimento a cui donare. Anche donare un solo euro sarà utile. Quindi Tiktokers unitevi alla lotta contro il Coronavirus mettendo mano al portafogli con un piccolo gesto, tra una diretta ed un video inutile su Tik Tok.

