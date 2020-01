Tik Tok, ormai nota piattaforma di svago cinese, sorta di neonato social network per video buffi e di puro svago ha imposto negli ultimi giorni delle importanti limitazioni.

Tik Tok: contenuti limitati per il social cinese

E’ diventato una smania del passatempo di giovanissimi e anche meno giovani nell’ultimo periodo, soprattutto nella seconda parte dello scorso 2019, conquistando anche gli adolescenti italiani, Tik Tok. Il social subirà delle rigide restrizioni, come è avvenuto anche per Facebook di recenti in merito alla diffusione di video deepfake. Non soltanto saranno limitati contenuti deepfake, probabilmente in vista delle prossime elezioni presidenziali che terranno banco negli Stati Uniti, ma saranno contenuti limitati anche per i comportamenti delinquenziali di minori.

Tik Tok: contenuti limitati per i minori

Niente più video di minori che fumano, bevono alcolici o imitano azioni violente, queste sono le direttive dei nuovi limiti di Tik Tok, il social cinese che ha preso forse troppo piede tra i giovani di tutto il mondo. Sarà inoltre vietata la diffusione di video in cui si sponsorizzano armi o tutorial in merito. Saranno banditi anche contenuti che possono essere assoggettati ad incitamenti razziali ed etnici. Negli ultimi mesi Tik Tik ha limitato anche contenuti con video raffiguranti persone con disabilità, in modo da restringere le possibilità di cyberbullismo sulla disabilità. Il tempo ci dirà se Tik Tok limitando tali contenuti contribuirà a sensibilizzare il mondo adolescenziale dei social o meno e se manterrà intatto il suo appeal smodato che lo rende al momento il numero uno dei social da “cazzeggio”. Forse, pure troppo.

