Tik Tok: ecco quali sono i profili più seguiti in Italia

Tik Tok è il social del momento, un modo nuovo anche per farci vedere, tramite dei protagonisti, come gli eventi si evolvono nel mondo tramite il web. C’è chi lo usa per fare video ironici, divertenti, creativi e per chi usa nuovi linguaggi e tenta di insegnarceli.

Tik Tok, vediamo quali sono i profili più seguiti in Italia

Tik Tok rappresenta ad oggi il social media alla lunga più preferito tra i giovani e giovanissimi, racchiude più di 500 milioni di utenti al mese in tutto il mondo. Purtroppo, come tutte le cose, a volte ci sono personaggi che usano i media in modo improprio e con Tik Tok è capitato; vediamo quali sono i maggiori profili italiani:

Luciano Spinelli, 7 milioni di follower, è il più seguito in Italia. Sono molto famosi i suoi video molto divertenti, in primis i suoi lip sync, li vediamo nelle sue clip

