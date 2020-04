TikTok: fantasma ripreso da un giovane mentre canta nel letto

La pandemia di coronavirus ha portato molti utenti a diventare seguaci di TikTok, il social network che è di tendenza in tutto il mondo, poiché genera contenuti virali giorno per giorno che intrattengono tutti. Questa volta un giovane utente ha deciso di registrare un video in cui cantava una canzone sdraiato su letto, senza immaginare che mentre cantava sarebbe apparso dietro di lui una strana ombra. Il video, come previsto, non ha impiegato molto a diventare virale sui social network e a ricevere innumerevoli riproduzioni, qualcosa che sicuramente ha sorpreso anche Kevin Sánchez, il protagonista del video virale.

Un video su TikTok sembra mostrare una presenza paranormale alle spalle di ragazzo che stava cantando la sua canzone preferita

Nel video di TikTok si vede Kevin Sánchez che inizia a cantare una delle sue canzoni preferite, quando improvvisamente nota un’ombra che appare dietro una credenza solo per una frazione di secondi e scompare subito dopo.

Come previsto, il fatto ha generato la paura del giovane che ha subito smesso di cantare per alzarsi e vedere cosa stava succedendo, perché all’inizio pensava che fosse un roditore. Tuttavia, lo stupore è stato ancora maggiore quando spostando il mobile il ragazzo non ha trovato nulla dietro la credenza o in luoghi vicini. Da qui l’idea che si potesse trattare di una presenza paranormale.

Guardando al rallentatore le immagini, l’ombra che si nota dietro al mobile sembra in effetti essere quella di una ciocca di lunghi capelli neri, quindi potrebbe essere uno spettro in forma umana. Tuttavia, le immagini non sono abbastanza chiare da per trarre conclusioni. Ovviamente come sempre accade in questi casi gli utenti del web si dividono tra coloro che pensano si tratti di un fantasma e chi invece pensa che in realtà il video di TikTok sia un fake.

Ti potrebbe interessare: Registra un video su TikTok mentre balla ma alle sua spalle appare un fantasma

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instagram - Pinterest - Youtube