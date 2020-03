TIM: 1 mese gratis di Giga e minuti nelle zone dell’emergenza Coronavirus

TIM in questo momento non sta certamente a guardare la concorrenza e a come si comporteranno gli altri gestori, per l’allerta Coronavirus decide di essere a fianco dei cittadini e regalare 1 mese gratis di Giga e minuti per tutte quelle persone che si trovano in emergenza, in particolare nelle zone rosse.

TIM: 1 mese gratis di Giga e minuti a privati e imprese

TIM i questo momento di difficoltà del paese si schiera a fianco dei cittadini e imprese, regalerà 1 mese di traffico internet e minuti illimitati a tutti quelli che si trovano nelle zone rosse e in emergenza Coronavirus. Si aggiungono a queste possibilità anche i servizi TIMVISION e tutto quello che riguarda i clienti consumer e business.

Questa azione da parte di TIM serve a sostenere le famiglie e le aziende che sono state coinvolte e colpite da questo virus. Questa iniziativa è stata fatta per tutti i clienti delle zone colpite nelle province di Lodi e Padova, sia consumer o business, che abbiano una prepagata. La TIM ha avvertito tutti i clienti coinvolti nell’allerta tramite sms, e tramite sms i consumatori possono attivare l’iniziativa che è valida per attivarla fino al 27 marzo.

Sempre nelle zone interessate all’allerta, anche per i clienti di rete fissa, per chi non avrà un abbonamento già tutto incluso, per tutto il mese di marzo, a tutti i clienti TIM è prevista la “completa gratuita”, che comprende tutto il traffico voce nazionale verso numeri fissi e mobili, inclusi anche TIMVISION.

Per tutti gli altri clienti che non sono nelle zone rosse TIM offre 100 Giga gratuiti, attivabile sempre tramite sms una volta avuto il messaggio e sarà valida per 30 giorni.

Per due mesi sarà gratuito il servizio TIM WORK SMART, in modo che i clienti in smart working possono effettuare web e audio conferenze sia da PC che da smartphone.

A chi vive nelle zone di Lodi e Padova, viene dato gratuitamente anche il servizio di video identificazione via web, che consente di accedere da casa a tutti gli uffici di Pubblica Amministrazione che sono abilitati.

