TIM: due nuovi regali disponibili per gli abbonati

TIM ha deciso di far incominciare il periodo primaverile ai suoi clienti con due regali. In particolare questi regali sono stati fatti per venire un po’ incontro a questo brutto momento che stanno passando gli italiani a causa dell’emergenza dovuta al Covid-19.

TIM: sono disponibili per gli abbonati due nuovi regali

Per usufruire di questi due regali bisogna fare sempre riferimento al sito TIMparty, entrando nel portale sarà possibile accedere a queste due promozioni per attivarle e che sono dedicate a messaggi e internet, esclusivamente per gli abbonati TIM.

La prima promozione prevede per tutti gli abbonati sms illimitati, che potete usufruire per un intero weekend; quindi sarà possibile inviare sms a raffica e senza limitazione dalla mezzanotte del sabato fino alla mezzanotte di lunedì.

Poi TIM ha deciso anche di dedicarsi alla solidarietà digitale, e per riuscire a contrastare questa brutta emergenza da Coronavirus. Infatti tutti gli abbonati potranno ricevere Giga internet per un tempo illimitato.

Attivando questa promozione si avrà diritto a consumare dalla propria sim per 30 giorni congelando in quel momento tutto quello che si ha sulla scheda, e la promozione andrà a disattivarsi da sola senza nessun costo da parte del cliente esattamente alla fine del mese previsto.

Come abbiamo già detto il riferimento per entrambe le promozioni è la piattaforma TIMparty, per usufruire di questi regali bisogna effettuare il login sul sito ufficiale TIM e proseguire poi per l’attivazione anadando nella sezione Vantaggi TIM.

Da questo punto si riterrà necessario andare a scegliere la promozione che vi interesa, andare a selezionarla e poi attendere il messaggio di conferma da parte del gestore. Da quel momento partiranno le promozioni.

