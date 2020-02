TIM, due regali ai propri clienti

TIM in questi ultimi mesi si è data molto da fare per premiare i suoi clienti, prima lo ha fatto nell’ambito di San Valentino, poi in previsione del Carnevale. Ora si è mossa nel cercare di promuovere delle iniziative per gli abbonati e premiarli della loro fiducia e fedeltà.

TIMparty, il portale che fa regali ai suoi clienti

Continuano ancora le offerte speciali che TIM offre ai suoi abbonati, basta andare sul portale TIMparty, c’è una doppia iniziativa per delle offerte da non rinunciare in assoluto sia su sms e sia su internet, vediamole insieme:

SMS: TIM ai suoi abbonati propone i messaggi illimitati, si potranno inviare messaggi senza alcun limite a chiunque e verso tutti i gestori, tutto questo a costo zero per tutto il tempo del weekend, e ancora dalla mezzanotte del sabato alla mezzanotte della domenica sera. Per tutti gli abbonati che vorranno aderire a questa offerta, bisogna effettuare il login sul sito TIMparty, ci vogliono pochi secondi, la conferma che l’attivazione è andata a buon fine, vi sarà comunicato tramite un messaggio sms.

GIGA: Altra offerta che TIM regala ai suoi abbonati, sono 2 Giga di internet da aggiungere a quelli che già si hanno sul proprio piano tariffario, anche qui per poterli ottenere bisogna andare attraverso il portale TIMparty. I 2 Giga potranno essere usati indistintamente anche per navigare in roaming in tutti i paesi dell’Unione Europea. I due Giga saranno disponibili dal momento dell’attivazione solo per 7 giorni.

Come già detto prima queste due iniziative sono attivabili solo dal portale TIMparty e un’altra cosa importante, è che per attivare queste promozioni bisogna comunque avere un credito positivo.

Questi piccoli regali che TIM fa ai suoi abbonati sono fatti in proiezione di cercare di non far scappare i suoi clienti verso altri gestori, Iliad avanti a tutti ma anche alla nuova società Very Mobile.

