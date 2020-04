Tim e tutte le offerte che partono da 5,99 euro al mese

Tim non conosce cosa sia la quarantena, non sa cosa significa mettersi in stop per un po’ e continua a sfoderare dei colpi a suon di promozioni e offerte per battere i suoi nemici, ovvero i nuovi operatori come Iliad che da quando sono in Italia hanno conquistato buona parte della popolazione per la loro trasparenza ed ottimo rapporto qualità-prezzo. Tra questi italiani sicuramente ritroviamo una fetta importante sotratta alla Tim, la quale non si è persa d’animo ed è pronta a riprendersela.

Tim lancia nuove offerte che partono da 5,99 euro al mese contro i nuovi operatori telefonici

Non perdiamoci in chiacchiere e parliamo di tali offerte.

La prima è la TIM Supreme New la quale presenta minuti illimitati verso tutti e 50 giga di internet.

Il suo costo mensile è di 5,99 euro e la possono attivare i clienti Ilid e Fastweb Mobile.

Il costo dell’attivazione è variabile, mentre è di soli 10 euro l’acquisto della nuova SIM.

La seconda offerta Tim si chiama TIM Mercury 50GB ed anch’essa propone minuti illimitati verso tutti più 50 GB di internte.

Il costo mensile è di 7 euro e può essere attivata da utenti Iliad e Fastweb Mobile.

Il costo dell’attivazione è variabile, ma rimane sempre di 10 euro l’acquisto della nuova SIM.

Passiamo alla terza offerta il cui nome è TIM 7 Extra Go New. Anch’essa dispone di minuti illimitati verso tutti, ma vi aggiunge messaggi illimitati e 30 giga di interne.

Il costo mensile è di 7 euro ed è attivabile per tutti i clienti della Fastweb Mobile.

Anche qui il costo dell’attivazione è variabile, mentre rimane di 10 euro quello per l’acquisto della nuova SIM.

La quarta offerta si chiama TIM Steel S 50GB e per quanto riguarda minuti ed sms è uguale alla precedente, ma si distingue da quest’ultima per i 50 giga di internet.

Il costo è di 7,99 euro al mese ed è attivabile per tutti gli utenti Iliad e Fastweb Mobile.

Per la nuova SIM il costo rimane lo stesso, mentre per l’attivazione esso risulta variabile.

Quinta offerta è la TIM Steel Pro che dispone dei soli 50 giga di internet e dei minuti illimitati verso tutti.

Il costo mensile è di 7,99€ e la possono attivare tutti i clienti di Fastweb Mobile, ma anche CoopVoce, Tiscali Mobile, BT Enia Mobile, DigiMobil ed infine Welcome Italia.

Infine, l’ultima offerta è di TIM Online la quale propone 1.000 minuti verso tutti e 3 giga di internet.

La si può avere a soli 14,99 euro al mese e la possono attivare i soli clienti WindTre e Vodafone.

Anche qui il costo dell’attovazione varia, mentre per la SIM bisogna sborsare i consueti 10 euro.

