Tim: la nuova offerta supreme di 5,99 per i nuovi utenti

Se tutti gli operatori, virtuali e classici, tsanno facendo di tutto per incrementare il loro numero di utenti, certamente Tim non se ne sta con le mani in mano: è pur sempre una delle migliori reti telefoniche presenti almeno in Italia. In particolare, Tim Italia sta pensando da un bel po’ di tempo ad una promozione che è già presente sul mercato e che da novembre sembra stia facendo tanto successo. In particolare, questa promozione il cui nome è Supreme vuole togliere gli utenti ad operatori piuttosto importanti e che possono sembrare una minaccia. Parliamo del leader degli operatori virtuali come Iliad, ma non ha intenzione di fare guerra a ho.mobile e Kena Mobile. Perché questa differenza? Non ne conosciamo il motivo, ma sappiamo tanto altro sull’offerta Supreme.

Con l’offerta Supreme Tim fa guerra a Iliad

Iniziamo con le buone notizie: a soli 5,99 euro al mese si potrà godere della qualità Tim.

La cattiva notizia è che non utti possono attivarla ma solo delle SIM di edizione limitata.

L’offerta lanciata dalla Tim prevede solo i minuti illimitati verso tutti e 50 GB di internet sotto forma di 2/3/4 G fino a 150 Mbps in download.

Non è possibile attivarla in tutti gli store dell’operatore, ma solo in alcuni ed il motivo non è dato sapere.

Anche incerto è il costo di attivazione che sembra essere influenzato dalla volontà del venditore in cui andate.

Negli store Tim della Grande Distribuzione il costo di attivazione per l’offerta è del tutto gratis anche se siete obbligati a fare una ricarica di ben 10 euro.

Se non siete convinti la Tim ha pensato di preparare una versione un po’ diversa della Supreme da attivare presso i Call Center.

L’offerta in questo caso presenta le stesse funzioni della Supreme, l’attivazione si deve pagare a soli 4 euro e in più bisogna fare la prima ricarica.

