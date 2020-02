TIM, prezzi super scontati per attivare DAZN e Sky

Per tutti gli appassionati di sport, in particolare per i clienti Tim, ci sono delle grosse possibilità e opportunità di attivare una nuova promozione ad ottimi prezzi per quanto riguarda DAZN e Sky. Non solo telefonia mobile e fissa, il gestore Tim si sta impegnando molto anche nel settore dell’intrattenimento diventando ancora più efficiente nelle sue offerte commerciali.

TIM, attivare Sky e DAZN si può e a prezzi speciali

Quello che si può avere nello spazio occupato nel mondo di TIMvision, che diventa sempre più importante nelle proposte di TIM, è diventata una certezza nel nostro paese con lo streaming dedicato a serie tv e film avendo dei concorrenti con il nome di Amazon Prime Video e Netflix.

Con TIMvision TIM da ai clienti nazionali sulla piattaforma una certezza e continuità per quanto riguarda serie tv e film, adesso invece per garantire ai suoi abbonati tanto sport, sta per concludere due accordi commerciali di grande importanza e spessore, sia con DAZN che con Sky.

I clienti TIM avranno grandi vantaggi del sodalizio con Sky, chi già è in possesso di un TIMvision Box ha già un accesso diretto, grazie all’app NOW tv, ai canali sportivi Sky. Basta in effetti solo aprire le app di TIMvision che gli abbonati possono vedere le migliori partite di calcio del campionato di serie A, tutte le partite della Champions League, tutte le gare di Formula 1, tutte le gare del motomondiale, NBA e altro.

Sempre con il TIMvision Box, l’abbonato con il proprio account personale, può accedere all’app di DAZN; con questa applicazione gli abbonati potranno vedere tre match per settimana del campionato di serie A, tutte le partite di serie B e ad altri eventi di altri sport.

Con questo accordo gli abbonati con solo 29,90 euro al mese, possono accedere al ticket sport, che comprende con un unico pacchetto, nell’avere accesso sia ai canali Sky che ai canali DAZN.

