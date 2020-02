Tim Super FWA: si può navigare da casa senza limiti

Questa nuova offerta di Tim chiamata Super FWA da la possibilità di navigare da casa a tutti con un limite di 30MB, con chiamate illimitate e modem comprese nel prezzo che è di euro/mese di 24,90, l’attivazione deve avvenire entro e non oltre il 29 febbraio 2020.

Tim Super FWA: di cosa stiamo parlando

Il modem sarà portato a casa gratuitamente e dovrà essere restituito quando si rescinde la promozione. L’intervento del tecnico a casa per il modem ha un costo di 49,00 euro e potrà essere pagato in bolletta con 12 rate da 4,10 euro/mese. Le chiamate riguardanti fissi e mobili nazionali sono gratuite. L’attivazione per l’utente avrà costo 0 euro, mentre nel caso di disattivazione avrà un costo pari a 25,00 euro.

L’offerta Tim Super TWA sarà disponibile sia per i nuovi clienti TIM, ma anche per i clienti già TIM con rete fissa, in particolare per gli utenti che vivono in zone non coperte dalla Fibra e che quindi hanno problemi. È attivabile in tutta Italia, quello che bisogna fare è far controllare se nella zona dove siete residenti ci sia la copertura. Lo si può fare chiamando il 187 o andare in un negozio TIM dando i propri dati, la risposta la avrete in pochi minuti.

Fate attenzione, questa offerta non è attivabile per chi ha una promozione Fibra di qualunque genere.

L’offerta comprende:

contributo di attivazione gratuito

modem incluso nella promozione

traffico internet illimitato fino a 200 GB mensili

chiamate illimitate verso fissi e mobili nazionali

Ip pubblico dinamico

Tim Vision incluso nel prezzo, e sarà disponibile anche su smartphone, pc, smart tv, tablet, oppure se preferite a 3,00 euro/mese su decoder Tim Box.

