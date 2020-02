TIM: tre nuove offerte, 50GB a 5 euro

Se la telefonia è arrivata a questo livello bisogna essere grati a Tim che è riuscita a creare un impero intorno a sé tirandosi dietro tutti gli altri gestori, sia quelli di vecchia data che quelli che stanno entrando in Italia per battere la concorrenza.

TIM, le nuove offerte sono tre, andiamole a scoprire

Negli ultimi periodi molti clienti stanno scappando via da TIM, ma è vero che molti stanno ritornando, è difficile trovare la qualità e la professionalità che vi da un gestore come TIM, per adesso solo Iliad è quella un pò più affidabile rispetto agli altri, anche se ultimamente stanno facendo cose buone ma è vero anche che ci sono delle lamentele.

Potete stare sicuri che l’azienda TIM non può mai andare in perdita e mettere in pericolo la sua leadership in questo campo, ci sono sempre un grandissimo numero di persone che la seguono in tutta Italia. La strategia è quella di recuperare i clienti persi e questa potrebbe essere la strada giusta.

Infatti le tre nuove offerte che TIM va a proporre agli utenti, dovrebbero servire proprio a cambiare le carte in tavola per battere la concorrenza, andiamole a vedere:

TIM SUPREME NEW

Promozione disponibile per i clienti Iliad, Fastweb e operatori virtuali tranne Kena Mobile, ho. Mobile e Lycamobile

Il costo della promozione 5,99 euro/mese

Minuti illimitati verso tutti

50 GB di traffico dati in rete 4G

TIM ONLINE

Promozione disponibile per i clienti Vodafone, Wind e 3 Italia

Il costo della promozione 14,99 euro/mese

I minuti illimitati verso tutti sono 1000

3 GB di traffico dati in rete 4G

TIM IRON 50 GB

Promozione disponibile per ex clienti Tim che ora si trovano in Iliad, Fastweb e operatori virtuali tranne Kena Mobile, ho. Mobile e Lycamobile

Il costo della promozione 6,99 euro/mese

Minuti illimitati verso tutti

50 GB di traffico dati in rete 4G

