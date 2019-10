Tim, Vodafone, Wind, Iliad e Tre Italia: le offerte di ottobre

Come sta accadendo spesso quando le tariffe dei gestori telefonici erano saliti alle stesse, ci troviamo ora, dopo aver cambiato gestore, a ricevere SMS o telefonate che ci offrono offerte per ritornare con il gestore che avevamo prima, e che grazie a tutta questa concorrenza sono scese drasticamente.

Vediamo le offerte di tutti i gestori nel mese di ottobre

Tim a meno di 10 euro

L’offerta è attivabile solo da chi passa a Tim da Iliad, Fastweb e da altri operatori virtuali, la tariffa è di 7 euro al mese, minuti illimitati verso tutti, 50 Gb di internet in 4G fino a 150 Mbps. In roaming i gigabyte utilizzabile saranno solo 5.

Vodafone a meno di 10 euro

L’sms arriva e viene offerto di ritornare in Vodafone, basta rispondere si è subito si viene ricontattati da un operatore. L’offerta è ottima, minuti e messaggi illimitati verso tutti, 50 Gb per navigare in 4G, il costo è di 7 euro al mese.

Wind a meno di 10 euro

Il costo è di 6,99 euro al mese solo per chi passa da Iliad, Fastweb o altri operatori virtuali, la SIM dovrà rimanere attiva 24 mesi, altrimenti verranno addebitati i restanti 15 euro. Sono inclusi nella promozione minuti illimitati verso tutti, 50 Gb di internet in 4G, poi ci sarà un costo di 11,99 per sottoscrivere l’offerta.

Iliad a meno di 10 euro

Inclusi all’offerta a 7,99 al mese con minuti illimitati e messaggi illimitati, 50 Gb in 4G, saranno inclusi nel prezzo: segreteria visiva, segreteria telefonica, visualizzazione numero chiamate, controllo consumi e avviso chiamate, blocco numeri nascosti, inoltro verso segreteria telefonica all’estero, mi richiami, l’hotspot, controllo del credito residuo e disattivazione dei servizi in sovraprezzo.

Tre Italia a meno di 10 euro

L’offerta è valida per chi passa da Poste Mobile, Iliad e altro operatore virtuale, il costo è di 6,99 al mese e comprende minuti illimitati verso tutti, 50 Gb di internet in 3G, attivabile anche online.

