TIM Young Senza Limiti: sms e minuti illimitati, 60 Giga a soli 14,99 euro

Ancora un altro grande nome della telefonia italiana e non solo presenta un’offerta che può far gola davvero a tutti non solo per il costo, ma soprattutto perché questo costo ci permette di sfruttare una delle migliori reti presenti nel nostro paese. Tim offre con Tim Young Senza Limiti il classico pacchetto di sms e minuti illimitati verso tutti, a cui aggiunge ben 60 Giga di internet al prezzo di 14,99 euro al mese. Vediamo più da vicino cosa ha altro da offrirci.

TIM lancia la Tim Young Senza Limiti, cosa ci offre?

Tim propone la classica offerta che non guasta mai: minuti ed sms gratis illimitati verso tutti, più 60 giga di internet che diventano senza limiti se li usa per app come WhatsApp, Instagram, Messanger, Snap Chat e Twitter, ma anche per le applicazioni di musica come quella di RTL 102.5 e non solo.

E’ possibile attivare la promozione sia online sul sito ufficiale, ma anche presso i negozi delle Tim presenti sul territorio nazionale.

Offerta TIM, altre informazioni

L’offerta è riservata solo agli under 30. L’offerta con domiciliazione su carta di credito o conto corrente postale/bancario o TIM Pay prevede un costo di attivazione di 9€, soldi che ci vogliono per avere una tantum. L’offerta su Credito Residuo ha un costo di attivazione di 12€ (una tantum). Ricordiamo che la navigazione su Chat, Social e Musica senza limiti è consentita solo sul territorio italiano. In roaming il traffico dati associato all’utilizzo del servizio è addebitato in base all’offerta dati attiva sulla tua linea. Le promo con Giga illimitati possono essere utilizzate in roaming nei Paesi UE entro il massimale di traffico dati consentito per la tua offerta in Europa. Infine, da segnalare è il servizio che TIM Young Senza Limiti offre in caso di superamento dei Giga disponibili e in assenza di altre opzioni dati. Infatti, il gestore include fino ad 1 Giga di scorta per un importo massimo max di 9,50€.

Leggi anche:

Offerte speciali da Iliad, Vodafone, Tim e Wind Tre