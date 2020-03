Tirocini presso il Mediatore europeo, ecco i requisiti e come partecipare

Il Mediatore europeo, il difensore civico della Comunità europea, offre opportunità di tirocini a laureati. Banditi due volte all’anno, di solito a settembre e a gennaio, sono retribuiti con borsa di studio e si svolgono, in base alle esigenze del Mediatore, a Strasburgo e a Bruxelles. Inoltre, è previsto anche un rimborso spese per il viaggio tra l’abitazione e la sede del tirocinio. Vediamo quali sono le aree inserimento per lo stage, i requisiti, la durata e la modalità di partecipazione ai tirocini.

Tirocini Mediatore europeo 2020: aree inserimento stage

I tirocinanti, nell’ambito dei tirocini 2020 presso il Mediatore europeo, saranno impiegati nelle seguenti aree:

case handling con il compito di: fornire supporto alle indagini su denunce contro istituzioni e organi dell’UE, riguardo questioni amministrative, gestire reclami e richieste; monitorare le indagini e svolgere attività permanenti al Mediatore, rispondere alle richieste di informazioni dei cittadini, partecipare alle riunioni con gli organi dell’Unione europea, redigendo i verbali delle riunioni e fornendo supporto pratico,

con il compito di: media and communication con il compito di: assistere alle attività relative ai social media; gestire i siti web, contribuendo alla scrittura di contenuti online; svolgere ricerche riguardanti le attività del Mediatore, assistere alle attività di comunicazione e alle riunioni con gli organi dell’Unione europea.

con il compito di:

Tirocini 2020 Mediatore europeo: requisiti e durata

Per poter partecipare a questi tirocini, i candidati devono avere i seguenti requisiti:

cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione europea;

ottima conoscenza della lingua inglese;

buona conoscenza della lingua francese;

conoscenza di una ulteriore lingua straniera europea;

laurea, anche triennale, a seconda dell’area di inserimento del tirocinio: case handling: laurea in legge, scienze politiche, studi europei; media and communication: laurea in comunicazione, giornalismo; conoscenze dei media online e del marketing online.



I tirocini inizieranno il 1° settembre 2020 e avranno durata dai 4 ai 12 mesi, a discrezione del Mediatore.

Come candidarsi

Per candidarsi ai tirocini bisogna visitare il sito Mediatore europeo. Nella sezione Ufficio, cliccare su Carriere e scorrere la pagina fino al paragrafo Tirocini → Traineeship September 2020. Cliccare, infine, sul link e compilare il form seguendo la procedura entro il 31 marzo 2020.

