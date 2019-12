Tiroide e invalidità: spetta il riconoscimento della legge 104?

È possibile ottenere l’invalidità per patologia della tiroide, quando la patologia comporta: “neoplasie a prognosi favorevole, con modesta compromissione funzionale” con il codice 9322. Analizziamo quando viene riconosciuta l’invalidità rispondendo a una nostra lettrice: Buonasera ho subito intervento di tiroidectomia totale . Vorrei sapere se posso fare richiesta per usufruire della legge 104. Grazie

L’invalidità viene riconosciuta dalla Commissione medica solo quando incide con la capacità lavorativa, quindi solo quando la patologia determina uno squilibrio di iper/ipo-tiroidismo in modo permanente riconducibile a un handicap grave.

Lei può fare domanda per invalidità e la Commissione valuterà il suo stato fisico e la capacità lavorativa, stabilendo una percentuale invalidante. La percentuale invalidante per l’invalidità civile deve essere dal 33 per cento in su.

Diritto all’invalidità per chi soffre di tiroide

L’invalidità dipende dal grado di invalidità della patologia, le tabelle ufficiali riportano le seguenti patologie riconosciute:

ipotiroidismo grave con ritardo mentale: percentuale fissa del 100 per cento;

iperparatiroidismo primario: percentuale fissa del 50 per cento;

ipoparatiroidismo non suscettibile di utile trattamento: percentuale dal 91 al 100 per cento.

Da chiarire che sia l’ipertiroidismo che l’ipotiroidismo non rientrano tra le malattie che, danno diritto all’invalidità civile. Di solito alle neoplasie a prognosi favorevole con modesta compromissione funzionale viene riconosciuta una percentuale dell’11%. Questa percentuale non dà diritto alle agevolazioni e all’invalidità civile che predispone una percentuale dal 33 per cento.

Legge 104

Per il riconoscimento della legge 104 (portatori di handicap), vale lo stesso discorso dell’invalidità. A valutare lo stato invalidante con handicap è la commissione medico legale dell’Inps.

