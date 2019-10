Tiroide: esami e visite gratuite con esenzione ticket sanitario codice 027

La disfunzione della tiroide rientra tra le patologie che danno diritto ad alcune agevolazioni a livello sanitario. In base alla patologia accertata e il riconoscimento del codice di esenzione è possibile essere esonerati dal pagamento di alcune prestazioni.

Tiroide codice di esenzione 027 e ticket sanitario

Un lettore ci pone la seguente domanda: Buonasera volevo sapere se io che ho un esenzione da patologia 027 il ticket lo pago. Grazie.

Codice 027 – Esenzione ticket

Con questo codice si ha diritto all’esenzione Ticket per Ipotiroidismo congenito, Ipotiroidismo acquisito Grave (valori TSH > 10 mU/L) Ipotiroidismo congenito

Con il codice 027.243 e codice 027.244 sono esenti le seguenti visite e analisi, va pagato esclusivamente il ticket di € 5,00.



Visita di controllo: necessaria al monitoraggio della malattia, delle complicanze più frequenti ed alla prevenzione degli ulteriori aggravamenti



87.44.1 rx del torace. Radiografia standard del torace in 2 proiezioni posteroanteriore e laterolaterale



88.71.4 diagnostica ecografica del capo e del collo. Ecografia di: ghiandole salivari maggiori, tiroide, paratiroidi, strutture muscolari del collo, stazioni linfoghiandolari. Incluso: eventuale ecocolordoppler delle ghiandole salivari e della tiroide. Escluso Ecocolordoppler delle paratiroidi 88.73.7



88.72.2 eco(color)dopplergrafia cardiaca a riposo. Non associabile a eco(color)dopplergrafia cardiaca a riposo e dopo prova fisica o farmacologica (88.72.3)

complicanza cardiaca



oppure 88.72.3 eco(color) dopplergrafia cardiaca a riposo e dopo prova fisica o farmacologica. Non associabile a eco(color)dopplergrafia cardiaca a riposo (88.72.2)

complicanza cardiaca



89.52 elettrocardiogramma complicanza cardiaca



90.15.2 corticotropina (ACTH)

90.42.1 tireotropina (TSH). Non associabile a 90.41.8

90.42.3 tiroxina libera (FT4). Non associabile a 90.41.8

90.43.3 triodotironina libera (FT3). Non associabile a 90.41.8

91.49.2 prelievo di sangue venoso

Leggi anche: Esenzione ticket per tiroide, quattro possibilità con codice 026, 027, 035, 056

Per essere sempre aggiornati, seguiteci su: Facebook – Twitter – Gnews – Instragram – Pinterest e WhatsApp al numero +39 3515397062